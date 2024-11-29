Англія

Тренер пояснив, чому Челсі не бореться за титул АПЛ

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про чемпіонські перегони в АПЛ.

"Приємно бачити, що команда прогресує, це важливо. Водночас потрібно бути реалістами, і ви можете побачити різницю між нами та іншими на цю мить. Це не означає, що ми не будемо вигравати ігри, але головне — це відчуття того, що ми поліпшуємося від гри до гри.

Сіті програв три гри поспіль, але вони все ще на другому місці. Арсенал у гонці, Ліверпуль грає фантастично. Для мене не важливі очки і таблиця, в якій вони нас випереджають, важливий сам прогрес команди.

Арсенал разом з Артетою вже п'ять років, Манчестер Сіті разом з Гвардіолою вже понад вісім років, Ліверпуль трохи інший, але вони не внесли багато змін порівняно з ерою Клоппа. Ось у чому причина. Справа не в очках або різниці в таблиці, справа просто в часі, проведеному разом", — упевнений Мареска.