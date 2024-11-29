Україна

Офіційна інформація від ФІФА.

Збірна України опинилася у другому кошику для жеребкування кваліфікації ЧС-2026.



У відборі команди будуть розбиті на 12 груп по 4 або по 5 команд, переможці груп вийдуть на ЧС, другі місця зіграють у плей-оф.

Кошик 1

Франція

Іспанія

Англія

Португалія

Нідерланди

Бельгія

Італія

Німеччина

Хорватія

Швейцарія

Данія

Австрія

Кошик 2

Україна

Швеція

Туреччина

Уельс

Угорщина

Сербія

Польща

Румунія

Греція

Словаччина

Чехія

Норвегія

Кошик 3

Шотландія

Словенія

Республіка Ірландія

Албанія

Північна Македонія

Грузія

Фінляндія

Ісландія

Північна Ірландія

Чорногорія

Боснія і Герцеговина

Ізраїль

Кошик 4

Болгарія

Люксембург

Білорусь

Косово

Вірменія

Казахстан

Азербайджан

Естонія

Кіпр

Фарерські острови

Латвія

Литва

Кошик 5

Молдова

Мальта

Андорра

Гібралтар

Ліхтенштейн

Сан-Марино

Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 грудня 2024 року.