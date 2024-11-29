Збірна України опинилася у другому кошику для жеребкування кваліфікації ЧС-2026.
 
У відборі команди будуть розбиті на 12 груп по 4 або по 5 команд, переможці груп вийдуть на ЧС, другі місця зіграють у плей-оф. 

Кошик 1

Франція
Іспанія
Англія
Португалія
Нідерланди
Бельгія
Італія
Німеччина
Хорватія
Швейцарія
Данія
Австрія

Кошик 2

Україна
Швеція
Туреччина
Уельс
Угорщина
Сербія
Польща
Румунія
Греція
Словаччина
Чехія
Норвегія

Кошик 3

Шотландія
Словенія
Республіка Ірландія
Албанія
Північна Македонія
Грузія
Фінляндія
Ісландія
Північна Ірландія
Чорногорія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль

Кошик 4

Болгарія

Люксембург
Білорусь
Косово
Вірменія
Казахстан
Азербайджан
Естонія
Кіпр
Фарерські острови
Латвія
Литва

Кошик 5

Молдова

Мальта
Андорра
Гібралтар
Ліхтенштейн
Сан-Марино

Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 грудня 2024 року. 