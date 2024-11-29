Офіційна інформація від ФІФА.
Збірна України, getty images
29 листопада 2024, 19:12
Збірна України опинилася у другому кошику для жеребкування кваліфікації ЧС-2026.
У відборі команди будуть розбиті на 12 груп по 4 або по 5 команд, переможці груп вийдуть на ЧС, другі місця зіграють у плей-оф.
Кошик 1
Франція
Іспанія
Англія
Португалія
Нідерланди
Бельгія
Італія
Німеччина
Хорватія
Швейцарія
Данія
Австрія
Кошик 2
Україна
Швеція
Туреччина
Уельс
Угорщина
Сербія
Польща
Румунія
Греція
Словаччина
Чехія
Норвегія
Кошик 3
Шотландія
Словенія
Республіка Ірландія
Албанія
Північна Македонія
Грузія
Фінляндія
Ісландія
Північна Ірландія
Чорногорія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Кошик 4
Болгарія
Люксембург
Білорусь
Косово
Вірменія
Казахстан
Азербайджан
Естонія
Кіпр
Фарерські острови
Латвія
Литва
Кошик 5
Молдова
Мальта
Андорра
Гібралтар
Ліхтенштейн
Сан-Марино
Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 грудня 2024 року.