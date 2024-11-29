Англія

Ключовий гравець Ліверпуля вибув на тривалий термін.

Центрбек Ліверпуля Ібраїма Конате отримав травму коліна в матчі з Реалом в Лізі чемпіонів (2:0). Футболіст травмувався у зіткненні з Ендріком.

За даними видання daveockop, футболіст пропустить щонайменше 5 тижнів і повернеться до гри на початку січня наступного року. Тож француз не зіграє з Манчестер Сіті цими вихідними в центральному матчі туру АПЛ.

Нагадаємо, Трент готовий допомогти Ліверпулю проти Манчестер Сіті.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 1 грудня, о 18:00 за київським часом.