Україна

В центральному матчі туру УПЛ зустрінуться Кривбас та Полісся.

Півзахисник криворізького Кривбасу Артур Микитишин прокоментував прийдешній домашній матч проти житомирського Полісся у 15 турі УПЛ.

"Цей матч буде дійсно принциповим для обох команд, адже, якщо подивитися на турнірну таблицю, Кривбас знаходиться на пʼятій позиції, Полісся на четвертій, а це вже боротьба "за шість очок". Думаю, що ця гра буде дуже бойовою та насиченою. Цей матч може багато чого вирішити для розподілення місць у підсумку", — сказав Микитишин.

Матч Кривбас — Полісся відбудеться в суботу, початок о 15:30. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.