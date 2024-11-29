Тренер висловився про нове місце роботи.
Руд ван Ністелрой, Getty Images
29 листопада 2024, 22:33
Новоспечений головний тренер Лестера Руд ван Ністелрой прокоментував своє призначення.
"Я пишаюся, я схвильований. Всі, з ким я розмовляю про футбольний клуб Лестер Сіті, сповнені ентузіазму. Вони розповідають чудові історії про людей, які працюють в клубі, про вболівальників і, звичайно ж, про історію клубу.
Я з нетерпінням чекаю початку роботи, щоб познайомитися з усіма і зробити все можливе для цього футбольного клубу, — сказав ван Ністелрой.
Нагадаємо, кілька днів тому "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.