Англія

Тренер висловився про нове місце роботи.

Новоспечений головний тренер Лестера Руд ван Ністелрой прокоментував своє призначення.

"Я пишаюся, я схвильований. Всі, з ким я розмовляю про футбольний клуб Лестер Сіті, сповнені ентузіазму. Вони розповідають чудові історії про людей, які працюють в клубі, про вболівальників і, звичайно ж, про історію клубу.

Я з нетерпінням чекаю початку роботи, щоб познайомитися з усіма і зробити все можливе для цього футбольного клубу, — сказав ван Ністелрой.

Нагадаємо, кілька днів тому "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.