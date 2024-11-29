Україна

Полісся налаштовується на перемогу в Кривому Розі.

Захисник Полісся Жоао Віалле поспілкувався з клубною пресслужбою напередодні матчу УПЛ проти Кривбасу в рамках УПЛ.

"Ми зосереджені на наступній грі, попередню сторінку вже перегорнули. Нам дуже потрібна перемога. Здобути три очки — вкрай важливо. Тож, ми повністю зосереджені тільки на цьому. З таким завданням і їдемо в Кривий Ріг. Я думаю, що ця гра, як і кубкова, буде важка. Але сподіваюся, що ми зможемо здобути такий самий переможний результат", — сказав Віалле.

Матч Кривбас — Полісся відбудеться в суботу, початок о 15:30. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.