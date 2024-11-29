Нідерландський фахівець отримав нову роботу.
Руд ван Ністелрой, Getty Images
29 листопада 2024, 21:58
Лестер оголосив про призначення на посаду головного тренера Руда ван Ністелроя.
Контракт між сторонами підписаний до червня 2027-го року.
Нагадаємо, кілька днів тому "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.
До цього ван Ністелрой на чотири матчі тимчасово очолював Манчестер Юнайтед і що примітно, за цей період двічі обіграв Лестер у Кубку ліги та АПЛ. Також він працював із ПСВ.
Після 12 турів Лестер набрав 10 очок і посідає лише 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.