Англія

Нідерландський фахівець отримав нову роботу.

Лестер оголосив про призначення на посаду головного тренера Руда ван Ністелроя.

Контракт між сторонами підписаний до червня 2027-го року.

Нагадаємо, кілька днів тому "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.

До цього ван Ністелрой на чотири матчі тимчасово очолював Манчестер Юнайтед і що примітно, за цей період двічі обіграв Лестер у Кубку ліги та АПЛ. Також він працював із ПСВ.

Після 12 турів Лестер набрав 10 очок і посідає лише 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.