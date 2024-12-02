Англія

Коментар іспанського фахівця після гри.

Пеп Гвардіола визнав заслуженою перемогу Ліверпуля (0:2).

"У перші 15-20 хвилин вони були нестримні. Вони почали гру дуже потужно. Ми намагалися контролювати м'яч і багато пасувати, але нам було дуже важко. Вони заслужили на перший гол. Але й ми почали перший тайм дуже добре, а також добре грали в другому, загроз майже не було. Я знаю, наскільки хороший Ліверпуль в обох штрафних площах.

Я вітаю його. Ми перезавантажимося і почнемо з нуля, хоча в це складно повірити. Я багато в чому розраховую на цих футболістів. Я знаю, що вони роблять у такій ситуації. Подивимося, що буде наприкінці сезону.

Я вітаю Ліверпуль, він заслужив на перемогу, а ми приймаємо ситуацію, що склалася, і будемо відштовхуватися від неї", — сказав Гвардіола.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.