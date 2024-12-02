Англія

Джеймі пройшовся по Сіті.

Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про кризу в Манчестер Сіті, яка налічує 7 матчів без перемог.

"Цього сезону Манчестер Сіті не виграє Прем'єр-лігу. У клубу мінікриза. Думаю, це нагадує Ліверпуль два роки тому.

Я насправді вважаю, що їм доведеться боротися за першу четвірку. Дивлюся на Арсенал, Челсі і на те, як вони зараз виглядають, і думаю, що Ман Сіті буде складно фінішувати вище за них, якщо вони не вийдуть на ринок у січні.

Я повертаюся на пару років тому, коли Манчестер Сіті виграв требл. Ліверпуль вирушив на "Етіхад" у квітні і програв з рахунком 1:4.

Могло бути шість чи сім. Вони були повністю розбиті, і ви відчували, що це був кінець тієї команди Юргена Клоппа. Але справа була у півзахисті з Джордана Хендерсона та Фабіньо. Не має значення, наскільки ви хороший тренер, ви не можете це виправити.

Я не думаю, що Пеп може виправити півзахист Сіті зараз. Йому треба купити туди гравців. Якщо він зможе зробити це у січні, хто знає, але йому, можливо, доведеться почекати до кінця сезону.

Зараз я можу припустити, що Манчестер Сіті програє ще 4 або 5 матчів до кінця сезону. Я дивлюся на енергію Челсі та Арсеналу, і думаю, що Сіті буде складно закінчити сезон вище за них", – заявив Каррагер.