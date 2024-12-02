Україна

Матч поміж аутсайдерами завершився внічию.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги на стадіоні Лівий Берег відбулась дуель поміж аутсайдерами в рамках дербі столичних берегів — київськими Лівим Берегом та Оболонню, за підсумком якої було зафіксовано нічию (1:1).

Лівий Берег — Оболонь 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Однак за кілька днів після протистояння "пивовари" на своєму офіційному сайті розмістили звернення до спільноти, указавши на наявність помилок та суперечливих рішень бригади арбітрів на чолі з Олександром Шандором.

"ФК Оболонь надає відео-матеріал у якому зібрані помилкові рішення арбітра матчу Лівий Берег — Оболонь, які прямо вплинули на хід гри та підсумковий рахунок. Команда Оболонь стала жертвою кількох вкрай важливих помилок, що мали серйозний вплив на результат.

Рахунок у матчі – 1:1. Але чи був би цей підсумок таким, якби арбітр приймав правильні рішення?

Перелік арбітрів, які працювали на матчі Лівий Берег – Оболонь:

Арбітр: Шандор Олександр

Асистенти: Павлінов Олександр, Сухін Віталій

4-й арбітр: Цибулько Євген

Делегат: Дерев’янко Ярослав

Спостерігач арбітражу: Мосейчук Юрій

Арбітр VAR: Деревінський Олексій

Асистент арбітра VAR: Кубряк Дмитро

Спостерігач арбітражу VAR: Можаровський Юрій", — ідеться в заяві клубу.

У наступному турі київська Оболонь зіграє в гостях у ковалівського Колосу.