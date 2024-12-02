Україна

Півзахисник висловився про свої емоції в матчі з Олександрією.

Хавбек Чорноморця Іван Петряк прокоментував своє вилучення у матчі з Олександрією (0:3).

"Вини з себе не знімаю. Соромно — насамперед перед пацанами, яких ми підвели. Матюкався, сварився, це — емоції і моя проблема. Але це відбувається з усіма і завжди — майже в кожному матчі гравці та судді говорять на підвищених. І так, арбітри карають за це жовтими, але ніяк не прямими червоними картками… Вигнати з поля двох гравців за лайку в дуже суперечливих ситуаціях — показник ставлення до нашої команди.

І горить саме тому, що досвідченим футболістам важко 15 ігор поспіль терпіти такий безлад. В кожному матчі всі дрібні фоли, кожна боротьба — все в нашу сторону. Плюс — більш очевидні моменти з купою непризначених пенальті...", — сказав Петряк в коментарі ТаТоТаке.

Олександрія — Чорноморець 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ