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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (25.11.2024 — 01.12.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 РУБЕН АМОРІМ ВИСЛОВИВСЯ ПІСЛЯ СВОГО ДЕБЮТУ НА ЧОЛІ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: "МОЇ ГРАВЦІ ЗАНАДТО БАГАТО ДУМАЛИ ПІД ЧАС ГРИ".

🗣 "Sho takoe?" *з португальським акцентом*

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МЮНХЕНСЬКОЇ БАВАРІЇ ВЕНСАН КОМПАНІ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН: "НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БАГАТО ГРАВЦІВ ПСЖ ДОСЯГНУТЬ РІВНЯ МЕССІ ТА ІБРАГІМОВИЧА".

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ВТРАТИВ ПЕРЕВАГУ В ТРИ ГОЛИ ТА ЗІГРАВ УНІЧИЮ З ФЕЄНОРДОМ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ.

🗣Так скоро і перемогти зможуть!

📰 ДИНАМО КИЇВ НАРЕШТІ ЗАБИЛО В ЛІЗІ ЄВРОПИ, АЛЕ ПОСТУПИЛОСЬ ВІКТОРІЇ ПЛЬЗЕНЬ.

📰 ЧЕРГОВИЙ ГОЛ МИХАЙЛА МУДРИКА ДОПОМІГ ЧЕЛСІ ОБІГРАТИ ГАЙДЕНГАЙМ У ЛІЗІ КОНФЕРЕНЦІЙ.

🗣 Бажаємо, щоб і в АПЛ Михайло був наче риба у воді, як плах у небі, мов звір у лісі...

📰 АНДРІЙ ЛУНІН УВІЙШОВ ДО СПИСКУ НОМІНАНТІВ НА ЗВАННЯ НАЙКРАЩОГО ВОРОТАРЯ РОКУ ЗА ВЕРСІЄЮ ФІФА.

🗣 Будучи другим голкіпером у клубі, потрапити до списку найкращих у світі... Хто ще так зможе?

📰 АРСЕНАЛ ІЗ ЗІНЧЕНКОМ ЗА ТАЙМ РОЗГРОМИВ ВЕСТ ГЕМ У ЛОНДОНСЬКОМУ ДЕРБІ.

🗣 Коли Т9 виправляє назву клубу на твоє ім'я — тоді можна вважати себе легендарною постаттю.

📰 ШАХТАР УДРУГЕ ЗА ТИЖДЕНЬ УПУСТИВ ПЕРЕМОЖНИЙ РАХУНОК — РУХ УРЯТУВАВСЯ.

🗣"Класні" в нас цього сезону гранди!