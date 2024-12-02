Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (25.11.2024 — 01.12.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)
🗣 "Sho takoe?" *з португальським акцентом*
📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ВТРАТИВ ПЕРЕВАГУ В ТРИ ГОЛИ ТА ЗІГРАВ УНІЧИЮ З ФЕЄНОРДОМ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ.
🗣Так скоро і перемогти зможуть!
🗣 Бажаємо, щоб і в АПЛ Михайло був наче риба у воді, як плах у небі, мов звір у лісі...
🗣 Будучи другим голкіпером у клубі, потрапити до списку найкращих у світі... Хто ще так зможе?
📰 АРСЕНАЛ ІЗ ЗІНЧЕНКОМ ЗА ТАЙМ РОЗГРОМИВ ВЕСТ ГЕМ У ЛОНДОНСЬКОМУ ДЕРБІ.
🗣 Коли Т9 виправляє назву клубу на твоє ім'я — тоді можна вважати себе легендарною постаттю.
📰 ШАХТАР УДРУГЕ ЗА ТИЖДЕНЬ УПУСТИВ ПЕРЕМОЖНИЙ РАХУНОК — РУХ УРЯТУВАВСЯ.
🗣"Класні" в нас цього сезону гранди!