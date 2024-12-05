Англія

Доля трьох очок вирішилася ще в першому таймі матчу.

Брентфорд у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 гостював в Астон Вілли на Вілла Парк.

Ще в першому таймі зустрічі господарі поля сформували комфортну для себе перевагу в три голи. Її "левам" забезпечили результативні удари Моргана Роджерса, Оллі Воткінса (з 11-метрової позначки) та Метті Кеша. По перерві Міккель Дамсгор скоротив відставання гостей, але більшого досягти їм так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував перемогу колективу Унаї Емері.

Астон Вілла — Брентфорд 3:1

Голи: Роджерс, 21, Воткінс, 27 (пен.), Кеш, 34 — Дамсгор, 55

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара (Барклі, 71), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 64), Роджерс (Буендія, 87), Макгінн (Матсен, 88) — Воткінс (Дуран, 64)

Брентфорд: Флеккен — ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер (Роерслев, 80) — Ярмолюк (Магома, 64), Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Тьяго, 71) — Вісса (Карвалью, 71)

Попередження: Дуран, Кеш — Піннок, Коллінз