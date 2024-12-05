Англія

Англієць розчарований грою Дарвіна.

Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про форварда "червоних" Дарвіна Нуньєса.

"Ми говорили, що не знаємо, що він збирається зробити, що ж тоді робитимуть захисники? Ніхто ніколи не говорить так про хорошого гравця, чи не так?

Я не впевнений, що він буде тут наступного сезону, я думаю, що Ліверпуль розлучиться з ним", – заявив Каррагер у підкасті The Overlap.

В поточному сезоні на рахунку уругвайця 3 голи та 2 асисти у 18 матчах. Загалом він забив 36 голів у 114 матчах за мерсисайдців, які купили влітку 2022 року у Бенфіки за 85 млн євро.