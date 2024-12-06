Англія

Француз знайшов вихід для Михайла.

Ексгравець Челсі Еммануель Петі розповів, де вінгер Михайло Мудрик може продовжити кар'єру через брак ігрової практики у поточному клубі.

"Рано чи пізно Мудрик має ухвалити рішення. Він прийшов у клуб два роки тому, і що він зробив за цей час? Він не прогресує, втрачає важливий період кар’єри, а його впевненість у собі знижується.

Йому вже 23 роки, і він марнує занадто багато часу. З новою спортивною стратегією в Челсі я не бачу для нього майбутнього там.

Я думаю, Манчестер Юнайтед міг би стати чудовим варіантом для нього. Він ідеально впишеться у схему Рубена Аморіма. Його 3-4-3 дозволить Мудрику грати під нападником", — сказав Петі.

Нагадаємо, що цього сезону Мудрик в 15 матчах за Челсі в усіх турнірах забив три голи та віддав п’ять результативних передач.