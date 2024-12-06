Португалець розкрив причину невдач парижан в ЛЧ.
Моур, getty images
06 грудня 2024, 14:59
Наставник Фенербахче Жозе Моурінью пояснив, чому ПСЖ не має успіхів у єврокубках.
"У Європі трохи інша культура, там ми стикаємося з командами, які грають у більш високому темпі та з більшою інтенсивністю.
Чому ПСЖ не досягає успіху в єврокубках? Тому що, граючи у Франції, вони не можуть підготуватися до того, з чим зіткнуться в Європі.
Я іноді будую тактику на матчі в Туреччині, вже думаючи про єврокубкові ігри. Оскільки те, що ми робимо тут, складно переносити на Європу", – сказав головний тренер Фенербахче.
Раніше повідомлялось, що Моурінью хоче очолити Ньюкасл у разі звільнення Гау.