Франція

Португалець розкрив причину невдач парижан в ЛЧ.

Наставник Фенербахче Жозе Моурінью пояснив, чому ПСЖ не має успіхів у єврокубках.

"У Європі трохи інша культура, там ми стикаємося з командами, які грають у більш високому темпі та з більшою інтенсивністю.

Чому ПСЖ не досягає успіху в єврокубках? Тому що, граючи у Франції, вони не можуть підготуватися до того, з чим зіткнуться в Європі.

Я іноді будую тактику на матчі в Туреччині, вже думаючи про єврокубкові ігри. Оскільки те, що ми робимо тут, складно переносити на Європу", – сказав головний тренер Фенербахче.

Раніше повідомлялось, що Моурінью хоче очолити Ньюкасл у разі звільнення Гау.