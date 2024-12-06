Україна: Перша ліга

Команди отримали покарання від КДК.

За рішенням КДК УАФ, за неявку на матчі покарано два клуби Першої ліги. Ухвалено рішення зарахувати Діназу технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі з Металургом, а Маріуполю — з Кременем. Також на Маріуполь накладено штраф у розмірі 10 тисяч гривень.

Ця гра мала відбутися 24 листопада, але через затяжну повітряну тривогу гра так і не розпочалася. Матч перенесли, але не повторний виїзд Маріуполь не приїхав через нестачу фінансування.

Маріуполь, як і Діназ, боротиметься за виживання в Першій лізі у фінальній "групі на виліт".