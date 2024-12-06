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Іспанець та бразилець допомогли Лео стати найкращим у світі.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі розповів, хто вплинув на неймовірний розвиток його кар'єри.

"Я думаю, є два, які дуже сильно на мене вплинули з різних причин. Пеп, бо я працював з ним багато років і ми досягли неймовірних речей, яких ніколи не могли б уявити. І Роналдінью, бо те, як він мене прийняв, як допомагав мені, було дуже корисно в моїх перших кроках у першій команді.

Також я дуже багато згадую Андреса (Іньєсту) або Хаві як партнерів, а також трьох, з якими я граю тут, у Маямі (Бускетс, Альба і Суарес), які, крім того, є моїми друзями. І, звісно, хочу згадати Тіто Віланову, за яким ми всі дуже сумуємо", — сказав Мессі.

37-річний аргентинець виступає за Інтер з літа 2023 року. Його контракт розрахований до кінця 2025 року.

Цього сезону Мессі провів 22 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 11 гольових передач.