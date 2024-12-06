Англія

ProStar співпрацює з Мудриком.

У серпні 23-річний Михайло Мудрик підписав контракт з відомою української агентською компанією ProStar. Власник компанії Вадим Шаблій розповів про співпрацю з Михайлом.

"Я радий, що Михайло став нашим клієнтом. Він унікальний гравець з талантом та амбіціями.

Йому важливо отримувати задоволення від гри, відчувати, що йому довіряють. Я переконаний, що він покаже всі свої найкращі футбольні якості.

Такі гравці, як Міша, завжди привертатимуть увагу інших клубів та їхніх скаутів. Він один з тих футболістів, які завдяки своїм ігровим якостям можуть вплинути на результат матчу.

Він відчуває гру, вміє брати на себе відповідальність, швидко ухвалювати рішення. Але на цей час у нього контракт з Челсі, і всі його думки про те, як забезпечити собі місце в старті", – сказав Шаблій.

Раніше справами Михайла Мудрика займався агент Олексій Альохін з агентської компанії ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.