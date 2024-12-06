Австрійський захисник не з'являвся на полі з грудня 2023 року.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
06 грудня 2024, 15:52
Захисник мадридського Реала Давід Алаба повернувся до тренувань з командою після розриву "хрестів", пише Фабріціо Романо.
Повідомляється, що на відновлення австрійцю знадобилось 355 днів. Він ніколи не думав про завершення кар'єри або про відхід з клубу.
Нагадаємо, Алаба порвав хрестоподібну зв'язку наприкінці грудня минулого року та пропустив чемпіонат Європи.
Раніше повідомлялося, що Алаба планує повернутися на поле у січні наступного року.