Англія

Коментар італійського фахівця.

Енцо Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом.

Челсі переміг у гостях із рахунком 4:3 у матчі 15-го туру АПЛ. До 11-ї хвилини "сині" програвали з рахунком 0:2, пропустивши обидва голи після помилок Марка Кукурельї — після цього захисник поміняв бутси і віддав гольову передачу на Джейдона Санчо, який забив перший гол Челсі.

Про гру:

"Минулого тижня я сказав, що ми працюємо над тим, щоб зробити вболівальників щасливими, і сьогодні вони можуть бути щасливими".

Про помилки Кукурельї:

"Після гри він сказав мені, що намагався привнести в гру емоції.

Якщо серйозно, то, програючи 0:2, ми продовжували діяти за тим самим планом, як із м'ячем, так і без нього, а в другому таймі змінили тактику. Думаю, загалом ми заслужили на перемогу.

Це скоріше питання до Марка. Гравці достатньо дорослі, щоб вирішити, які бутси потрібні їм для гри. Головне, що, програючи з рахунком 0:2, ми продовжували створювати моменти", — сказав Мареска.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.