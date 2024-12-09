Команда демонструє вражаючі результати.
Джеймі Каррагер, Getty Images
09 грудня 2024, 10:26
Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає Челсі претендентом на титул АПЛ.
"Те, що робить Челсі цього сезону, стало повною несподіванкою для багатьох із нас, включаючи мене. Я думав, що вони серйозно боротимуться за місце у Лізі чемпіонів. Думаю, і Мареска думав так само, але зараз цей клуб перебуває в гонці за титул", — сказав Каррагер.
Челсі відстає від Ліверпуля на чотири бали. У "червоних" ще гра в запасі.
На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.