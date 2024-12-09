Англія

Команда демонструє вражаючі результати.

Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає Челсі претендентом на титул АПЛ.

"Те, що робить Челсі цього сезону, стало повною несподіванкою для багатьох із нас, включаючи мене. Я думав, що вони серйозно боротимуться за місце у Лізі чемпіонів. Думаю, і Мареска думав так само, але зараз цей клуб перебуває в гонці за титул", — сказав Каррагер.

Челсі відстає від Ліверпуля на чотири бали. У "червоних" ще гра в запасі.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.