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Кіліан згадав програний фінал в Катарі.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе згадав протистояння з Аргентиною у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

"Я був страшенно злий на Лео. Дуже злий. Але все одно поважав його, бо це Мессі.

Ми обидва розтопили цей лід – сміялися з того, як боролися один з одним. У нас залишилися спогади про той фінал. Я думаю, що він зблизив нас", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого футболіста 2024 року.