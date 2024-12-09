Кіліан згадав програний фінал в Катарі.
Мбаппе, getty images
09 грудня 2024, 09:32
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе згадав протистояння з Аргентиною у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Катарі.
"Я був страшенно злий на Лео. Дуже злий. Але все одно поважав його, бо це Мессі.
Ми обидва розтопили цей лід – сміялися з того, як боролися один з одним. У нас залишилися спогади про той фінал. Я думаю, що він зблизив нас", – сказав Мбаппе.
Нагадаємо, ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого футболіста 2024 року.