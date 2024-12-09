Англія

Австралієць вважає, що команда програла Челсі заслужено.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував поразку від Челсі в АПЛ.

"Ми розпочали гру дуже добре, але потім втратили Крістіана Ромеро і змушені були перебудуватися. Ми все ще мали гарні моменти, щоб забити третій гол і закінчити гру.

Друга половина гри була напруженою і потім вони забили. Нам не пощастило з двома пенальті, потрібно більше дисципліни у штрафному майданчику. Це ключовий момент, коли втрачаєш важливого гравця у перші 20 хвилин. Він не зміг продовжити гру.

Ми погано зіграли на тижні, але сьогодні виступили добре. Суперник був сильний, їм треба віддати належне. У ключові моменти ми втрачали концентрацію.

Важливо донести до гравців, що нас важко зупинити, коли ми граємо у свій футбол. Коли граєш проти топкоманд, імпульс гри швидко змінюється», — сказав Постекоглу.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.