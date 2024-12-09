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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Олександрією.

У шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо на власному полі обіграло Олександрію.

Динамо Київ — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв оцінив виступ власної команди.

"Відчуваємо позитивні емоції, бо перемогли суперника, із яким ми ділили перше місце у турнірній таблиці. Для нас це було дуже важливо, адже останнім часом ми не досягали того результату і не демонстрували тієї гри, які хотілося б. Мабуть, не було потрібного настрою.

Сьогодні, можливо, щось не виходило, але налаштування на поєдинок мені нагадало те, яке було перед грою з Партизаном — коли протистояння принципове, і всі грають з великим бажанням попри те, що не все може вдаватися.

Окрім того, ми грали у себе вдома. Той матч, який був в Олександрії, і сьогоднішній — це два різні поєдинки як за рахунком, так і за якістю гри. Тож ми дуже задоволені, але попереду ще багато ігор, щоб стати чемпіоном. Це маленьке зернятко, яке може вирости у щось цікаве.

Навіть не можу сказати, у чому саме полягає різниця між минулим матчем з Олександрією і сьогоднішнім, мабуть, у налаштуванні й у тому, що тренер приділив трохи більше уваги теоретичним заняттям, бо теорії та тактики за останні два-три дні було, дійсно, багато.

Завдяки цьому ми перелаштувались і трохи змінили свою гру. Це й стало нашою головною фішкою, тому прийшов і результат.

Завжди приємно багато забивати й мало пропускати. Сьогодні це вдалось — ми нічого не пропустили, хоча у суперника й було кілька моментів, щоб відзначитись. А також забили своє, ще й з офсайда гол не зарахували. Але в кожному своєму інтерв’ю я кажу, що нам є, над чим працювати — і в обороні, і в атаці.

Окрім того, ми давно не забивали після стандартів, а сьогодні забили. Це теж ми награвали на тренуваннях. Не просто так туди пішла подача та Попов прибіг саме у те місце. Словом, багато праці було зроблено, щоб не пропустити та забити.

Повторюсь, попереду у нас ще багато матчів, нам потрібно більше стабільності. Сьогодні була хороша гра, потрібно взяти її за приклад", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме рівненський Верес.