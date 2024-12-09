Італія

Мінімальна поразка неаполітанців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди від Лаціо (0:1) в матчі 15-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Гадаю, матч чітко показав, що Наполі на правильному шляху, тому що ми намагаємося показувати агресивний футбол, володіти ініціативою та створювати небезпечні моменти.

Нам однозначно треба додавати в кросах і в завершенні — вже не вперше ми провели багато часу в атакувальній третині поля, але не отримали з цього користі.

Звичайно, я не розчарований грою, адже хлопці виклалися на повну, показали дух, цілеспрямованість. До того ж грали проти дуже хорошого суперника", — сказав Конте.