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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на виїзді здолав одеський Чорноморець.

Чорноморець — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Денис Кузик прокоментував виступ власної команди.

"У епізоді з пенальті хотів обіграти суперника, прокидав м’яч і відчув контакт — він ударив мене по нозі. Рефері ухвалив правильне рішення.

На початку гри щось не виходило з того, що ми планували робити, ще й пропустили гол зі стандарту. Добре, що перелаштувалися швидко і довели гру до перемоги.

Після цього голу ми відчули впевненість у своїх силах і почали домінувати на полі, у нас стало виходити те, що ми вміємо. Ми швидко забили другий гол.

Тренер у перерві сказав, щоб зібрались і продовжували грати, як після пропущеного нами голу. У принципі, ми це і зробили. Грали у той футбол, який вміємо. Забили третій гол і спокійно довели діло до успіху.

Якщо виграли, то, напевно, що так, гра виправдала наші очікування. Кожен матч хочеться вигравати, незважаючи на те, який суперник. Рухаємось далі, попереду останній матч в цьому році, треба налаштовуватись на Карпати, а про цю гру вже забувати", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти львівських Карпат.