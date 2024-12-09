Англієць задоволений своїм трансфером в стан "синіх".
Джейдон Санчо, Getty Images
09 грудня 2024, 15:56
Гравець Челсі Джейдон Санчо вважає, що зробив правильний вибір, перейшовши в лондонську команду на правах оренди із МЮ.
"З першого дня вони дали мені відчути себе бажаним в Челсі. Я знаю, що мені потрібно довести багатьом людям неправоту.
Я дуже багато працював. Дозвольте подякувати персоналу та команді за віру в мене та надану мені можливість", – сказав Санчо.
Раніше повідомлялось, що Челсі взимку не розглядатиме варіанти із продажем чи орендою Мудрика.