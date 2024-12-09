Іспанія

Француз впевнений у своїх силах.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що доб'ється успіху в "королівському" клубі. Його слова наводить RMC Sport.

"Не найкращий початок сезону, але ми готуємося вигравати трофеї, які матимуть значення. Ми вже виграли Суперкубок Європи. Все не так, як ми очікували, але Реал чекає другої частини сезону. За нею нас і будуть судити.

Якщо ти зірка, то за тебе говорять інші, коли ти мовчиш. Тому я говорю зараз. Кожен день щось відбувається, хоча я не давав жодних інтерв'ю. Я не висловлювався. Думаю, так відбувається через те, що про Кіліана потрібно говорити за будь-яку ціну.

Я вперше покинув Францію. Я більше не там. Для вас відкривається новий контекст, новий клуб, клімат, середовище. Ви відкриваєте всі почуття. Це більше схоже на спостереження. Я доб'юся в Мадриді успіху!", — сказав Мбаппе.