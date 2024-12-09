Англія

Кілька позафутбольних скандалів коштували арбітру роботи в АПЛ.

PGMOL (орган, що відповідає за суддівство в Англії) офіційно звільнив арбітра Девіда Кута, який обслуговував матчі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше 42-річного англійського рефері відсторонили від роботи після того, як той, ймовірно перебуваючи у нетверезому стані, в особистій бесіді з друзями критикував Ліверпуль та називав колишнього головного тренера мерсісайдців Юргена Клоппа "м*даком".

Пізніше у ЗМІ з'явилося скандальне відео за участю Кута, на якому він вживав, ймовірно, заборонені наркотичні речовини.

Після низки скандалів PGMOL вирішив остаточно розірвати робочі взаємовідносини з Девідом Кутом. Більше він не працюватиме на матчах АПЛ, Кубка Англії, Кубка англійської ліги та інших турнірах під егідою EFL.

"Після завершення ретельного розслідування поведінки Девіда Кута сьогодні його роботу з PGMOL було негайно припинено.

Дії Девіда Кута були визнані серйозним порушенням положень його трудового контракту, а його позиція була визнана неприпустимою.

Підтримка Девіда Кута продовжує бути важливою для нас, і ми як і раніше віддані його добробуту. Девід Кут має право оскаржити рішення про звільнення", — сказано в заяві PGMOL.