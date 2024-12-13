Україна

Тренер поділився думками після жеребкування.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування відбору на ЧС-2026.

Волею жереба збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція — Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.

"Будь-які суперники важкі. Маємо те, що маємо. Гадаю, грати можна з усіма. Так, із першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи — фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда. Нам треба скористатися часом, відведеним до початку кваліфікації, і добре підготуватися до кожного суперника.

Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах.

У червні ми плануємо зіграти два товариські матчі. Але зараз тривають перемовини, тож ми не можемо сказати по цих поєдинках нічого конкретного. Зазначу тільки, що ми оберемо суперників, які допоможуть нам підготуватися до відбору ЧС-2026.

Зараз ми точно не знаємо, де будемо приймати суперників по групі. Ми зараз навіть не знаємо, де саме зіграємо домашній матч проти Бельгії в Лізі націй. Тривають перемовини", — зауважив Сергій Ребров.