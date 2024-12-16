Англія

Захисник може залишитись в Манчестері.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр може підписати новий контракт з клубом. 31-річний англієць розповів про переговори з клубом щодо нової угоди.

"На цю мить усі ознаки позитивні. У нас йде позитивна розмова", – сказав Магвайр.

Чинний договір футболіста із зарплатою 190 тисяч фунтів на тиждень завершується наприкінці сезону. Клуб має опцію продовження на сезон. У керівництві "червоних дияволів" не хочуть, щоб англійський футболіст залишив клуб наступного літа безплатно у зв'язку із закінченням його чинного контракту.

Цієї кампанії Гаррі провів 9 матчів в АПЛ і заробив чотири жовті картки.