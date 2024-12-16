Франція

Бразилець згадав часи перебування в ПСЖ.

Колишній гравець Барселони та ПСЖ Неймар розповів про негативний досвід у французькому клубі.

"Мій досвід у ПСЖ був одночасно і добрим, і поганим... Хорошим, тому що, з погляду футболу, я думаю, що це був найкращий момент у моїй кар'єрі. І поганим, тому що я часто отримував травми.

Тому був деякий сум. Я не забуду великих моментів, які я пережив у Парижі, особливо фінал Ліги чемпіонів. Це були дійсно неймовірні моменти. Ми могли перемогти, але фінал вирішують деталі...

Гра в Лізі 1 була дуже хорошим досвідом, і вболівальники були дуже добрими до мене. Я написав свою історію в Лізі 1, і це було добре для моєї кар'єри. Я гордий і щасливий бути її частиною", — розповів гравець Аль-Хіляль.

Нагадаємо, в Аль-Хілялі вже обговорюють можливість проведення переговорів із гравцем про розірвання контракту.