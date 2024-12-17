Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 грудня 2024 року.
Борнмут - Вест Гем, Getty Images
17 грудня 2024, 08:43
Борнмут у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги втік від поразки проти Вест Гема (1:1).
Доля матчу вирішувалася наприкінці матчу. Спочатку Лукас Пакета реалізував пенальті на 87 хвилині та вивів "молотобійців" уперед, реалізувавши пенальті.
Через дві хвилини Борнмут відповів — чудовий удар зі штрафного вдався Енесу Уналу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Вест Гем у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Борнмут — Вест Гем 1:1
Голи: Унал, 89 - Пакета, 87 (пен).
Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Адамс, 68), Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті, Кук — Уаттара, Клюйверт (Біллінг, 80), Семеньйо (Брукс, 67) — Барбоза (Унал, 80).
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Кілман, Ван-Біссака (Кейсі, 90) — Альварес (Саммервілл, 75), Соучек — Кудус (Скарлз, 75), Солер (Фюллькруг, 56), Пакета — Боуен.
Попередження: Солер, Альварес.