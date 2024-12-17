Англія

Українець шокований результатом аналізів.

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик прокоментував свій позитивний тест на допінг.

"Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину.

Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися.

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як тільки зможу", — написав Мудрик у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Мудрик здав позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація.

Нинішнього сезону 23-річний українець провів 15 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.