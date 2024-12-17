У футболіста ушкодження хребта.
Алессандро Буонджорно, Getty Images
17 грудня 2024, 11:50
Захисник Наполі Алессандро Буонджорно пропустить найближчі матчі своєї команди через травму. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 25-річний італієць невдало впав на газон під час тренування, яке відбулося в понеділок, 16 грудня.
За підсумками медичного обстеження, у футболіста діагностовано переломи поперечних відростків двох поперекових хребців.
Зазначається, що Алессандро зможе повернутися на поле у лютому наступного року.
Цього сезону Буонджорно провів 16 матчів, у яких забив один гол.