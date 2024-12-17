Футзал

Олександр Косенко поділився своїми думками перед грою з Румунією.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу своєї команди над Кіпром (7:0), а також поділився думками про матч "синьо-жовтих" проти Румунії у відборі Євро-2026.

"У грі з Кіпром ми дійсно переграли суперника і були сильнішими у всіх компонентах. Як і в будь-якій грі, були моменти і в збірної Кіпру – ми відзахищались, відстояли на нуль. Як ми вже казали, будь-яка втрата очок може негативно вплинути на турнірне становище у подальшому розподілі місць, але ми не повинні зациклюватися на тому, щоб не втрачати очки. Ми просто повинні грати, повинні якісно виконувати свою роботу, повинні виходити на майданчик і робити те, що хлопці вміють робити.

Це вже новий етап, а та сторінка з чемпіонатом світу вже перегорнута. Не можна жити минулим, потрібно дивитись у майбутнє. Треба завжди прагнути перемагати, і я думаю, у хлопців це є і нікуди не зникло. Вони усі хочуть перемагати, вони усі хочуть довести, що бронза на чемпіонаті світу була не випадковою і що вони дійсно дуже хороша команда.

Безумовно, проти румунів буде важче. Румунія більш якісна команда. На мою думку, Румунія завжди була міцною командою. Технічні гравці, які не люблять програвати. Вони не лише технічні, вони й намагаються не програвати боротьбу. Тому це буде дуже важка гра. Ми граємо в гостях, ми це розуміємо, але ми не збираємось підлаштовуватись під збірну Румунії, ми будемо прагнути демонструвати свою гру. Будемо прагнути нав’язувати свою гру. Як воно вийде – подивимось, але це буде точно важка гра", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, матч Румунія – Україна відбудеться сьогодні, 17 грудня, о 19:00 за Києвом.