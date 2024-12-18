Англія

Гравець лондонців дав свій коментар щодо ситуації з одноклубником.

Центральний захисник Челсі Тосін Адарабіойо підтримав свого одноклубника, лівого вінгера Михайла Мудрика, на тлі допінг-скандалу.

Адарабіойо поділився, що гравці "синіх" не знали про ситуацію з Мудриком.

"Це було новиною для всіх нас. Ми дізналися про це одночасно з усіма вами. Ми все ще підтримуємо Мішу. Ми мало що можемо зробити, але Міша — частина нашої сім'ї. Таке [позитивний допінг-тест] може статися, тому всім нам необхідно бути дуже обережними", — вважає центрбек.

Раніше головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска завив, що українець обов'язково повернеться.