Англія

Керманич "синіх" підтримав українця на тлі допінг-скандалу.

Нещодавно стало відомо, що лівий вінгер Михайло Мудрик пропустив останні кілька матчів Челсі через позитивний допінг-тест.

Сам 23-річний українець заявив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска на пресконференції, присвяченій матчу Ліги конференцій, висловився щодо непростого становища, в якому опинився Мудрик.

"Всі ми підтримуємо Мішу. Ситуація трохи прояснилася. У нас є офіційна заява клубу, в якій сказано все, що потрібно. Додати нічого. Всі гравці [Челсі] підтримують Мішу й довіряють йому... Всі ми віримо, що Мудрик не винен. Він обов'язково повернеться, я не думаю, що кар'єра Міші в Челсі закінчилася. Ми не знаємо, коли саме, і це єдиний сумнів, який у нас є на даний момент, але він точно повернеться", — цитує керманича "синіх" журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, з українцем працюватиме юридична фірма, яка допомогла скоротити дискваліфікацію Погба.

Завтра, 19 грудня (початок — о 22:00 за Києвом), Челсі прийматиме Шемрок Роверс в останньому, шостому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25. Лондонський клуб уже забезпечив собі місце в плей-оф турніру.