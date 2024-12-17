Англія

В організмі українця знайшли заборонену речовину.

Сьогодні, 17 грудня, офіційно стало відомо, що вінгер Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Прес-служба клубу підтвердила чутки від інсайдерів напередодні, а сам 23-річний українець заявив, що свідомо нічого ніколи не вживав.

За інформацією The Athletic, який посилається на кілька анонімних джерел, Мудрик здав позитивний тест на мельдоній після матчу за збірну України в листопаді.

Нагадаємо, Мудрик став гравцем Челсі у січні 2023 року, перейшовши з донецького Шахтаря за 70+30 мільйонів євро. Цього сезону він провів 15 матчів, забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.

Свій останній матч у складі "синіх" українець відіграв у Лізі конференцій проти Гайденгайма, де відзначився переможним голом. Після цього він не потрапляв у заявку, а головний тренер команди заявляв, що футболіст хворий.

Раніше повідомлялося, що Мудрика тимчасово відсторонено від футболу.