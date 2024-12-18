Англія

Цього разу команда молодого українця зустрінеться з Ньюкаслом у рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги/

У рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги лондонський Брентфорд зустрінеться в гостьовому матчі з Ньюкаслом.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знову знайшлося місце для молодого центрального півзахисника збірної України Єгора Ярмолюка.

Для 20-річного українця це буде четверта поспіль поява у старті Брентфорда. Раніше він виходив із перших хвилин в АПЛ проти Челсі, того ж Ньюкасла та Астон Вілли.

Нагадаємо, матч Ньюкасл — Брентфорд відбудеться у середу, 18 грудня, о 21:45 за київським часом.