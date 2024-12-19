Англія

Фахівець стане повноцінним головним тренером "вовків".

Виконувач обов'язків Вітор Перейра став новим тренером Вулвергемптона, повідомляє Фабріціо Романо. Клуб поки не робив офіційної заяви.

Фахівець підписав контракт з клубом до червня 2026 року.

Колишній клуб португальця Аль-Шабаб отримує за свого тренера приблизно в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

На посаді головного тренера Вулвергемптона Вітор Перейра змінив Гарі О’Ніла.

56-річний Вітор Перейра протягом своєї тренерської кар'єри працював із Порту, Аль-Ахлі, Олімпіакосом, Фенербахче, Корінтіансом, Фламенго.

На рахунку фахівця два титули чемпіона Португалії та по одному в Греції та Китаї, а також низка кубкових трофеїв.

Раніше повідомлялось, що нападник та лідер Вулвергемптона Хван Хі Чхан у 2025 році може змінити клубну прописку, зберігаючи до себе інтерес із боку кількох клубів.