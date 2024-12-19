Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Сампдорією.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Рома на власному полі розбила генуезьку Сампдорію (4:1).

Рома — Сампдорія 4:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Клуб переживає точно не найкращий період, інакше мені б не подзвонили. Ми повинні були відреагувати після помилок у Комо. Хлопці повинні були продемонструвати сьогодні волю та дух.

Я завжди кажу своїм командам, що у них є якість, але без рішучості ви не можете робити великі речі. Вам потрібне почуття приналежності, у Комо в грі проти нас, наприклад, воно було. Із ними ми бігали більше, аніж в інших іграх, але даремно, не справили хорошого враження.

Довбик? Він не тренується як слід через фізичні проблеми. Тренери допомагають краще тренуватись і підвищують самооцінку. Йому потрібна наша допомога, щоб повернутись до свого найкращого стану.

Новий тренер після мене? Медіа повинні створювати атмосферу та інтерес до клубу. Ми зосереджені на цьому сезоні. Якщо Рома не одужає, клуб не зможе зв'язатись із топ-менеджерами.

Рома — це місце не для кожного. Нам потрібен тренер, який знає, як впоратись із цією інтенсивністю та очікуваннями, які є довкола цього клубу.

Тільки роботою можна вирішити проблеми. Ця команда має якість і серйозно ставиться до тренувань. Це нормально для великої команди робити помилки на початку сезону, але вердикт повинен бути винесений наприкінці.

Дібала? Звичайно, я на нього розраховую", — заявив італійський фахівець.

Наступним суперником Роми в Кубку Італії стане Мілан.