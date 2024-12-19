Англія

Англієць хоче продовжити кар'єру в Європі.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відмовляється переходити до Саудівської, повідомляє Telegraph.

За даними джерела, Рашфорд має декілька варіантів трансферу: в Аль-Іттіхад, Аль-Хіляль, Аль-Наср і Аль-Ахлі. Проте Маркус вважає за краще підписати контракт із великим європейським клубом. За чутками, його послугами цікавляться ПСЖ, Барселона та Ювентус.

Головною причиною для відходу англійського вінгера є його велика заробітна плата — продаж Рашфорда звільнив би для МЮ значну частину ресурсів у системі дотримання фінансових правил АПЛ та фінансового фейр-плей, що додало б манкуніанцям більше можливостей для маневрування на трансферному ринку.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.