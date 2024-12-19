Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував роботу на чолі колективу.

Перед лондонським Тоттенгемом у черговому сезоні стоїть амбітне завдання — зачепитись хоча за "срібло" англійської Прем’єр-ліги.

Однак наразі "шпори" навряд чи можуть на це претендувати з позиції в середині турнірної таблиці.

Тим не менш, вимоги до головного тренера Анже Постекоглу від цього нікуди не зникають, про що керманич розповів у останньому інтерв’ю.

"Ми втратили всі види поваги в нашому суспільстві, де хлопці працюють на посаді тренерів, а люди дозволяють собі вішати на їхні двері імена тих, хто прийде їм на зміну, хоча ті ще працюють.

Як суспільство, ми дуже швидко викидаємо людей на смітник і рухаємось далі без жодних роздумів чи турботи про них. Я не знаю, чи є правильний шлях або найкращий спосіб для того, щоб упоратись із цим.

Ось чому я завжди йшов до того, як це коли-небудь могло статись зі мною. Вистрибнути з автомобіля на перехресті до того, як у нього вріжеться поїзд. Ми десь перетнули цю межу.

Я часто зустрічаю людей, які кажуть: "Так менеджерів завжди звільняли, і нічого". Я просто думаю, що зараз це вийшло за рамки, коли ми забуваємо, що за цією посадою теж стоїть людина.

Ця робота — найважча робота зараз у будь-якій сфері життя. Ви можете говорити про політику, але це важче, аніж будь-яка інша робота. Тривалість роботи на цій посади означає, що ви починаєте на ній працювати, але мало хто вийде звідси без шрамів.

Узяти хоча б нашого прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Скільки разів у нього бувають вибори? А в мене вони кожні вихідні. У нас вибори кожні вихідні, і за нас або голосують, або не голосують.

Якщо виходити із загальних настроїв, які я відчуваю з того часу, як я працюю в Тоттенгемі, то мені здається, що здобутий трофей просто перетворить це місце на щось надзвичайне. Що ж, подивимось.

Як я вже казав, я хочу більшого. Я не думаю, що справа лише в здобутті трофею. Я думаю, що коли ти хочеш побудувати успішний, стійкий клуб, який щороку змагатиметься за трофеї, це більше, аніж просто виграти якийсь один трофей.

Але це не перший раз, коли я в чомусь помиляюсь, поки я на цій роботі. Можливо, трофей — це те, що потрібно саме цьому клуб, я не знаю", — заявив австралійський фахівець.

Матч Тоттенгем — Манчестер Юнайтед відбудеться 19 грудня, о 22:00.