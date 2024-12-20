Англія

Керівництво "сорок" не має наміру відпускати італійця.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може продовжити виступати у складі "сорок". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво клубу вважає 24-річного італійця одним із ключових гравців команди, навіть незважаючи на минулу дискваліфікацію через ставки.

Раніше була інформація, що у послугах Сандро зацікавлений Ювентус, який хоче спробувати підписати футболіста в січні.

У нинішньому сезоні Тоналі провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.