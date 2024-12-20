Англія

Француза не буде в манчестерському клубі.

Французького півзахисника Поля Погба не було на базі Манчестер Сіті, як раніше повідомляли ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті спілкувався з Погба про можливий трансфер.

Нагадаємо, що Погба успішно оскаржив у CAS 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Термін відсторонення був скорочений до 18 місяців і закінчиться в березні наступного року.

Раніше повідомлялось, що Погба дав згоду на перехід до Корінтіанса.