Француза не буде в манчестерському клубі.
погба, getty images
20 грудня 2024, 15:51
Французького півзахисника Поля Погба не було на базі Манчестер Сіті, як раніше повідомляли ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що Ман Сіті спілкувався з Погба про можливий трансфер.
Нагадаємо, що Погба успішно оскаржив у CAS 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Термін відсторонення був скорочений до 18 місяців і закінчиться в березні наступного року.
Раніше повідомлялось, що Погба дав згоду на перехід до Корінтіанса.