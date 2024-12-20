Президент висловив довіру тренеру.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
20 грудня 2024, 15:28
Президент Барселони Жоан Лапорта вважає, що з приходом Гансі Фліка на посаду головного тренера, настане успішна ера для каталонського клубу.
"З приходом Фліка барселоністи знову здобули надію, ми знову відчуваємо, що можемо боротися за всі трофеї", – заявив Лапорта.
Раніше повідомлялось, що Хаві Сімонс може продовжити кар'єру в Барселону. 21-річний нідерландець виступає за німецький клуб на правах оренди, його контракт належить ПСЖ.