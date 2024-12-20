Англія

Обидва футболісти хочуть отримувати більше ігрового часу на полі.

Захисник Челсі Аксель Дісасі та півзахисник Карні Чуквуемека можуть змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, обидва футболісти незадоволені малою кількістю ігрового часу на полі, а також вони не входять до планів нинішнього тренерського штабу на чолі з Енцо Марескою.

Дісасі став гравцем "синіх" влітку 2023 року, перейшовши з Монако за 45 мільйонів євро, а Чуквуемека приєднався до Челсі роком раніше з Астон Вілли за 18 млн євро.

У нинішньому сезоні Дісасі провів 12 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти. На рахунку Чуквуемеки п'ять поєдинків.