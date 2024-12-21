Англія

Англієць може продовжити кар'єру в Італії.

Півзахисник Деле Аллі став вільним агентом, залишивши Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

"Як зараз широко обговорюється, 2025 рік може стати для мене початком нового шляху з захоплюючими можливостями.

Перш ніж це станеться, мені дуже важливо подякувати всім вболівальникам, співробітникам і футболістам Евертона за підтримку, яку вони мені надавали. Це була неймовірно складна мандрівка, пов'язана зі спробами відновити фізичну форму. Я не можу не подякувати персоналу Евертона за їхню важку роботу в цьому процесі.

На жаль, все склалося не так, як ми сподівалися. Зараз саме час розпочати новий розділ. Я хочу побажати всім у цьому дивовижному клубі удачі. Сподіваюся, ми ще побачимось у майбутньому", — написав Аллі в Instagram.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, через тиждень Аллі тренуватиметься у розташуванні Комо і якщо його форма задовольнить тренерський штаб Сеска Фабрегаса, він стане гравцем клубу Серії А.

Свій останній матч Аллі провів у складі Бешикташа, за який він виступав на правах оренди – це було наприкінці лютого 2023 року.